В Steam вышла MotoGP 25

Мотогонки нового поколения. В Steam состоялся релиз MotoGP 25 — новой части культовой гоночной серии на движке Unreal Engine 5. Купить игру можно на ее официальной странице в магазине.

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Фанаты мотогонок получили самый реалистичный симулятор с официальными командами, пилотами и трассами сезона, а также новыми фишками, которые делают каждую гонку эпичной.

В MotoGP 25 есть два режима под разный уровень погружения. «Аркада» подойдет для рядовых любителей мотогонок, а «Про» — выбор настоящих мастеров данного вида спорта, предлагающий реалистичное управление с расходом топлива и детальной настройкой байков.

Кроме того, в игре есть продвинутая система кастомизации внешнего вида мотоциклов, шлемов, патчей и даже анимаций гонщиков на подиуме. Все это позволяет быть действительно уникальным мотогонщиком. MotoGP 25 также вышла в Epic Games Store, на PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series и Nintendo Switch.