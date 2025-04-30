Японцы начали отказывать в продаже видеокарт туристам

В Японии нехватка флагманских видеокарт Nvidia GeForce RTX 5090 и RTX 5080 вынудила ретейлеров ограничить продажи исключительно для местных жителей. Об этом сообщает портал Videocardz.

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Согласно источнику, крупнейшие розничные сети страны адаптируют стратегию реализации, указывая на ценниках, что приобретение данных видеокарт возможно только для граждан Японии. Некоторые магазины прибегают к дополнительным проверкам, задавая покупателям вопросы, чтобы убедиться в их резидентском статусе.

Подобные меры, судя по всему, направлены на противодействие перепродажам со стороны туристов, в частности из Китая, где GeForce RTX 5090 официально не представлена — там доступна лишь ее «антисанкционная» версия, GeForce RTX 5090D.

Китайские покупатели активно вывозят видеокарты, продавая их в КНР с высокой наценкой, поскольку спрос на них обусловлен не только геймерами, но и бурным развитием рынка искусственного интеллекта. Насколько эффективно ограничение продаж видеокарт для туристов, не уточняется.

Ранее пользователей видеокарт Nvidia призвали обновить драйвер.