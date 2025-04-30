«Противопожарный» коннектор от MSI расплавился на руках у пользователя

MSI представила новую серию блоков питания с улучшенным коннектором 12V-2×6, который должен был исключить ошибки подключения и снизить риск возгораний.

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Ярко-желтая вставка на кабеле помогает визуально понять, до конца ли он вставлен: если цвет виден — значит, есть опасность неполного контакта.

Но даже такие меры не спасли одного из пользователей форума Quasar Zone, чья видеокарта NVIDIA RTX 5090 SUPRIM пострадала при, казалось бы, штатной нагрузке.

Во время обычной игровой сессии мощностью 400 Вт произошел перегрев — коннектор расплавился с кабельной стороны, а ПК начал выдавать синие экраны. Проверка показала повреждение именно в месте подключения питания.

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Пока неизвестно, уцелела ли сама видеокарта, но пользователь оформляет гарантийное обращение. MSI, как производитель и БП, и адаптера, скорее всего, начнет расследование.

Инцидент ставит под сомнение надежность даже новой «безопасной» версии коннектора, которая используется и в грядущих RTX 50XX.