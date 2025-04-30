Geekbench раскрыл производительность мобильной версии RTX 5060

В базе данных Geekbench появились первые результаты тестирования мобильной видеокарты RTX 5060. Ускоритель прошел проверку в тесте OpenCL на двух разных ноутбуках.

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В первом случае RTX 5060 работала в ноутбуке COLORFUL iGame M15 Origo с процессором Core Ultra 9 285H и набрала 102 564 балла. Во втором тесте, с ноутбуком COLORFUL P15 Pro на базе Core i9-13900HX, результат оказался выше — 109 431 балл.

Для сравнения: мобильная RTX 4070 набирает около 109 098 баллов, а десктопная GeForce RTX 3060 Ti — примерно 109 075 баллов. Таким образом, новая RTX 5060 демонстрирует производительность на уровне старших моделей прошлого поколения, что выглядит многообещающе для ноутбуков среднего класса.

© Geekbench

© Geekbench

Пока подробности о характеристиках карты неизвестны, но первые тесты намекают на серьезный прирост мощности среди новых мобильных решений NVIDIA.