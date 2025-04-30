Названы худшие видеокарты для покупки в 2025 году

В одном из выпусков на YouTube-канале "Я так Решил" эксперт перечислил модели видеокарт, приобретать которые сейчас нет смысла.

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Линейки AMD, выпущенные до серии Radeon RX 5000, такие как Radeon HD 7000, RX 400, 500, Vega, сегодня значительно уступают современным моделям. Они не обладают поддержкой современных технологии, а также не будут поддерживать в будущем многие игры из-за прекращения поддержки драйверов. Аналогичная ситуация с видеокартами NVIDIA серий GeForce 700 и 900.

Крайне невыгодное соотношение цены и производительности предлагают следующие видеокарты. Это NVIDIA GeForce RTX 3050 в обеих модификациях, GTX 1650 или RX 6500.

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Ещё один пример невыгодной покупки - GeForce RTX 4060 Ti, особенно версия с 8 ГБ видеопамяти. При этом версия с 16 ГБ стоит чересчур дорого.

RTX 4070 с памятью GTDR6. Эта модификация нередко продаётся по схожей цене с версией с GTDR6X, но при этом она медленнее.

В список худших видеокарта попадает и RTX 3070 из-за 8 ГБ видеопамяти.

К ненадёжным или неперспективным моделям видеокарт можно отнести AMD RX Vega первого поколения (у неё проблемы с перегревом), RX 6900 XT и RX 6950 XT (из их недостатков - ограниченная доступность, незначительный прирост мощности, 12 VHPWR, проблемы с драйверами).

Из б/у видеокарт лучше не приобретать всё, что выше 1060 10-й серии. Также не покупайте 3090 с 24 ГБ, всё, что выше 2070. Крайне нежелательно брать RX 5700 и её XT-версии.

Наконец, ещё несколько странных решений, которые всё же проигрывают современным. NVIDIA GFC GT 710 вообще не способна тянуть современные игры. AMD RX 6400 и NVIDIA GTX 1630 могут запустить что-то лёгкое, а если вы решите покупать GT 1630, то не берите версию с DDR4.

Учитывайте также, что видеокарты до серии RTX у NVIDIA и до RX 6000 у AMD не имеют поддержки трассировки лучей, а GTX 10-й серии также не имеет поддержки DLSS.