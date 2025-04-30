Названы худшие видеокарты для покупки в 2025 году

Деньги на ветер: названы худшие видеокарты для покупки в 2025 г.
В одном из выпусков на YouTube-канале "Я так Решил" эксперт перечислил модели видеокарт, приобретать которые сейчас нет смысла.
Линейки AMD, выпущенные до серии Radeon RX 5000, такие как Radeon HD 7000, RX 400, 500, Vega, сегодня значительно уступают современным моделям. Они не обладают поддержкой современных технологии, а также не будут поддерживать в будущем многие игры из-за прекращения поддержки драйверов. Аналогичная ситуация с видеокартами NVIDIA серий GeForce 700 и 900.
Крайне невыгодное соотношение цены и производительности предлагают следующие видеокарты. Это NVIDIA GeForce RTX 3050 в обеих модификациях, GTX 1650 или RX 6500.
Ещё один пример невыгодной покупки - GeForce RTX 4060 Ti, особенно версия с 8 ГБ видеопамяти. При этом версия с 16 ГБ стоит чересчур дорого.
RTX 4070 с памятью GTDR6. Эта модификация нередко продаётся по схожей цене с версией с GTDR6X, но при этом она медленнее.
В список худших видеокарта попадает и RTX 3070 из-за 8 ГБ видеопамяти.
К ненадёжным или неперспективным моделям видеокарт можно отнести AMD RX Vega первого поколения (у неё проблемы с перегревом), RX 6900 XT и RX 6950 XT (из их недостатков - ограниченная доступность, незначительный прирост мощности, 12 VHPWR, проблемы с драйверами).
Из б/у видеокарт лучше не приобретать всё, что выше 1060 10-й серии. Также не покупайте 3090 с 24 ГБ, всё, что выше 2070. Крайне нежелательно брать RX 5700 и её XT-версии.
Наконец, ещё несколько странных решений, которые всё же проигрывают современным. NVIDIA GFC GT 710 вообще не способна тянуть современные игры. AMD RX 6400 и NVIDIA GTX 1630 могут запустить что-то лёгкое, а если вы решите покупать GT 1630, то не берите версию с DDR4.
Учитывайте также, что видеокарты до серии RTX у NVIDIA и до RX 6000 у AMD не имеют поддержки трассировки лучей, а GTX 10-й серии также не имеет поддержки DLSS.