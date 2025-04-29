Fly заменил SoNNeikO в составе AVULUS по «Доте»

Европейский клуб AVULUS представил обновлённый состав по Dota 2 после ухода в инактив капитана Акбара SoNNeikO Бутаева.

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Соннейко на пятой позиции заменит Таль Fly Айзик — четырёхкратный победитель мэйджор-турниров в составе OG и бронзовый призёр The International 2018. В последние два-три сезона карьера Флая складывается не лучшим образом, но он удерживается на тир-2 уровне.

Вместе с этим Mo13ei и dEsire стали полноценными игроками основного состава после испытательного срока.

Новый состав AVULUS по Dota 2