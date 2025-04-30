Ремастер TES 4: Oblivion занял первое место в чарте продаж Steam

Ремастер культовой игры The Elder Scrolls 4: Oblivion возглавил чарты продаж Steam в период с 22 по 29 апреля. В списке самых востребованных хитов новая версия TES 4 обогнала другую новинку — ролевую игру Clair Obscur: Expedition 33.

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Прошлые лидеры, инди-хиты Schedule I и R.E.P.O., продолжают оставаться в топ-5. В первую десятку также вошла новая визуальная новелла The Hundred Line: Last Defense Academy от автора Danganronpa.

Чарт продаж Steam с 22 по 29 апреля