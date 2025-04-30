Ремастер TES 4: Oblivion занял первое место в чарте продаж Steam
Ремастер культовой игры The Elder Scrolls 4: Oblivion возглавил чарты продаж Steam в период с 22 по 29 апреля. В списке самых востребованных хитов новая версия TES 4 обогнала другую новинку — ролевую игру Clair Obscur: Expedition 33.
Прошлые лидеры, инди-хиты Schedule I и R.E.P.O., продолжают оставаться в топ-5. В первую десятку также вошла новая визуальная новелла The Hundred Line: Last Defense Academy от автора Danganronpa.
Чарт продаж Steam с 22 по 29 апреля
- The Elder Scrolls 4: Oblivion Remastered
- Clair Obscur: Expedition 33
- Schedule I
- R.E.P.O.
- RuneScape: Dragonwilds
- Forza Horizon 5
- Last Epoch
- Monster Hunter Wilds
- The Hundred Line: Last Defense Academy
- Tempest Rising