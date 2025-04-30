Выход Borderlands 4 состоится на две недели раньше из-за GTA VI

Издатель Take-Two выпустит одну из своих игр раньше намеченного срока. На это обратило внимание издание The Verge.

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Студия Gearbox Interactive, которая разрабатывает Borderlands 4, объявила, что игра выйдет на две недели раньше — 12 сентября вместо 23 сентября. По словам главы Gearbox Interactive Рэнди Питчфорда, процесс разработки игры идет слишком хорошо, поэтому было принято решение выпустить тайтл раньше.

Журналисты The Verge отметили, что Take-Two выступает издателем и Borderlands 4, и GTA VI. Из этого они сделали вывод, что новую часть Borderlands решили выпустить раньше, чтобы она не пересекалась с Grand Theft Auto VI.

Также в материале говорится, что ранний выпуск Borderlands 4 — хороший знак для геймеров, которые ждут появления GTA VI осенью. Пока что издатель Take-Two и разработчик Rockstar Games не раскрывали дату выхода игры — известно лишь, что она должна появиться осенью 2025 года.

В середине апреля журналисты издания MySmartPrice рассчитали наиболее вероятные сроки выхода игры Grand Theft Auto VI. По их мнению, новая часть GTA выйдет в октябре или ноябре.