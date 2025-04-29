Где найти снаряжение для магов в Oblivion Remastered
В Oblivion Remastered воинам и разбойникам не трудно найти хорошее снаряжение, но маги — другой разговор. Портал gamerant.com рассказал, где начинающие маги могут найти все необходимое: от посохов до магических свечей.
В отличие от большинства других типов снаряжения, магические робы, капюшоны, посохи и книги заклинаний сложнее найти, т.к. большинство из них случайно выпадают из врагов, или добываются путем зачарования обычных предметов. Но в Сиродиле есть некоторые места, где, при желании, их можно купить.
Робы и капюшоны
- Риндир («Посохи Риндира», Имперский город)
- Торговцы гильдии магов (Анвил, Брума, Чейдинхол и т.д.)
- Палонирия («Божественная элегантность», Имперский город)
Книги заклинаний
- Делфин Дженд (Гильдия магов Бравила)
- Селена Ораниа (Гильдия магов Брумы)
- Эдгар Вотрин («Дешевые заклинания Эдгара», Имперский город)
Посохи
- Риндир («Посохи Риндира», Имперский город) — сток обновляется каждые 7 дней
- Калиндил («Мистический эмпориум», Имперский город) — продукция уровнем выше, но стоит дороже, чем у Риндира
Прочие предметы
- Ингредиенты для зелий. Синдерион (Скинград)
- Магические свечи. Орелинви («Мистический эмпориум», Имперский город)
- Камни душ. Риндир («Посохи Риндира», Имперский город)