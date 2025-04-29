Где найти снаряжение для магов в Oblivion Remastered

В Oblivion Remastered воинам и разбойникам не трудно найти хорошее снаряжение, но маги — другой разговор. Портал gamerant.com рассказал, где начинающие маги могут найти все необходимое: от посохов до магических свечей.

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В отличие от большинства других типов снаряжения, магические робы, капюшоны, посохи и книги заклинаний сложнее найти, т.к. большинство из них случайно выпадают из врагов, или добываются путем зачарования обычных предметов. Но в Сиродиле есть некоторые места, где, при желании, их можно купить.

Робы и капюшоны

Риндир («Посохи Риндира», Имперский город)

Торговцы гильдии магов (Анвил, Брума, Чейдинхол и т.д.)

Палонирия («Божественная элегантность», Имперский город)

Книги заклинаний

Делфин Дженд (Гильдия магов Бравила)

Селена Ораниа (Гильдия магов Брумы)

Эдгар Вотрин («Дешевые заклинания Эдгара», Имперский город)

Посохи

Риндир («Посохи Риндира», Имперский город) — сток обновляется каждые 7 дней

Калиндил («Мистический эмпориум», Имперский город) — продукция уровнем выше, но стоит дороже, чем у Риндира

Прочие предметы