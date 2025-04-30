Актриса озвучки Йеннифэр не знает ничего о «Ведьмаке 4»

Актриса Дениз Гоф, озвучившая Йеннифэр из Венгерберга в игре «Ведьмак 3: Дикая Охота», заявила, что не знает о разработке следующей части The Witcher.

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Она призналась, что далека от игровой индустрии и не знает, будет ли её персонаж в «Ведьмаке 4».

Тогда я не совсем понимала, что делаю, ведь я никогда раньше не играла в видеоигры. А потом ко мне подходили люди на съёмочных площадках и спрашивали: «Вы Йеннифэр?» А я им в ответ: «Кто такая Йеннифэр?».

Остаётся вероятность, что актриса лукавит, чтобы не нарушить договор о неразглашении с разработчиками. Другой вариант — CD Projekt RED могли заменить Гоф на другую актрису, как произошло с Цири.

Ранее стало известно, что Геральт появится в «Ведьмаке 4».