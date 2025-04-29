Как заработать золото в Oblivion Remastered: гайд

Многие возможности игрока в Oblivion Remastered зависят от того, сколько у него денег: золото нужно и для покупки снаряжения, и для прокачки, и для многих других важных мелочей. Портал GameSpot рассказал о самых выгодных и быстрых способах заработка в игре.

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Арена в Имперском городе

Первый и самый хорошо известный способ заработать легкие деньги в Oblivion Remastered — это арена в Имперском городе. Туда можно отправиться практически сразу после обучающего пролога. Ппав на арену, поговорите либо с Гундолином (первый персонаж, которого вы увидите в локации), либо с Овином — он стоит на один этаж ниже.

Гундолин позволяет делать ставки на результат матчей на арене. Поставить можно либо на синюю, либо на желтую команду, и у каждой 50% шанс на победу. Однако если ваш показатель удачи выше 50, то команда, на которую вы поставите, получит более выгодный шанс. Ставки варьируются от 25 до 100 золотых, а выигрыш выплачивается в пропорции 2:1. То есть, если вы поставите 100 золотых, то может выиграть 200.

Овин же позволяет игроку самому стать бойцом на арене и принимать участие в сражениях, чтобы подниматься в ранге, параллельно зарабатывая деньги. Данный метод никак не зависит от удачи, но требует больше времени, хотя его трату компенсируют другие награды за победы в боях.

Изготовление и продажа зелий

Навык алхимии тоже позволяет заработать золото. С помощью ступки и различных ингредиентов игра позволяет создавать сотни уникальных зелий с разными эффектами. Но для заработка, по сути, совершенно не важно, что именно вы будете варить — зелья в любом случае пойдут на продажу.

Для того, чтобы запастись ингредиентами, запаситесь в открытом мире фруктами и растениями. Одна из лучших локаций для собирательства — совсем недалеко от Скинграда, на винодельне, где можно добыть тонны винограда. А растений полно в пещерах и на холмах.

После этого можно приступить к зельеварению. Активируйте ступку, найдите два ингредиент, обладающих одинаковыми свойствами, выберите их и создайте как можно больше идентичных зелий. Затем останется лишь продать их — в идеале, другим алхимикам или хозяевам магазинов.

Кражи для гильдии воров

Проверенный временем метод заработка в Сиродиле — продажа награбленного добра скупщикам гильдии воров. Только у них есть доступ к продавцам, готовым работать с краденными товарами, причем их кошеля, как правило, хватает для того, чтобы игрок мог сбагрить абсолютно любые предметы.

Для того, чтобы присоединиться к гильдии, достаточно просто попасть в тюрьму и отсидеть назначенный срок, после чего поспать в постели. После отдыха вас посетит таинственный темный эльф, который передаст записку с приглашением в сад Дарелота в Имперском городе — приходить нужно в полночь.

Хотя гильдия воров выдает контракты на кражу тех или иных предметов, нет смысла ограничивать себя лишь официальной работой. Обчищайте карманы случайных прохожих, крадите из запертых магазинов, скрытно грабьте магазины. После этого все добытое можно принести скупщику и неплохо на этом заработать.

Продажа лута

Хотя продажа краденного лута гильдии воров — отличная перспектива, продажа обычных предметов, найденных в открытом мире, зачастую приносит больше денег.

Естественно, здесь тоже есть свои нюансы. На продаже можно зарабатывать, если регулярно приносить торговцам определенные редкие предметы — например, камни велкинд из айлейдских руин. В одном таком подземелье можно найти до двух дюжин камней, а продаются они по 20 золотых за штуку.

Еще один ходовой товар — сердца даэдра. Их можно добыть, убивая врагов во вратах Обливиона; они продаются по цене 15 золотых за штуку. При этом они также выступают алхимическим ингредиентом для целебных зелий.

Читы

Наконец, последний метод доступен только ПК-игрокам, которым категорически не хочется тратить время на гринд. Любой игрок на ПК может открыть консоль нажатием на тильду (~). После этого нужно ввести команду player.additem [0000000F] [X], где X — количество золота, которое вы хотите получить. Нажмите Enter — и готово, о деньгах можно больше не переживать.

Помните! Использование консольных команд отключает возможность получать достижения!