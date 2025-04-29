Почему Rockstar отказалась от многих фишек San Andreas в GTA 4

Бывший технический директор студии Rockstar North Оббе Вермей рассказал о создании GTA 4 в честь её 17-летия. Специалист вспомнил, что в то время компания хотела выпустить настоящую некстген-игру с продвинутой физикой и симуляциями, поэтому авторы отказались от многих механик San Andreas.

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Речь идёт об отказе от нескольких городов, плавания под водой, стелса, фитнес-показателей, самолётов и некоторых других важных элементов прошлой части серии. По словам Вермея, у Rockstar бы попросту не хватило времени на полноценную реализацию привычных для серии элементов, из-за чего их решили не добавлять в четвёртую часть серии.

Релиз GTA 4 состоялся 29 апреля 2008 года на PS3 и Xbox 360, хотя изначально игра должна была выйти в октябре 2007-го. Студии пришлось отложить релиз на полгода в самый последний момент, когда продюсеры осознали, что не успевают отполировать игру в срок.