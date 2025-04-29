Суд Москвы оштрафовал трех разработчиков игр для ПК

Мировой судебный участок №422 Таганского района Москвы оштрафовал на 600 тыс. рублей компанию HorseMen Technologies SA, занимающуюся разработкой игр, за неисполнение обязанностей организатором распространения информации в интернете. Об этом сообщили ТАСС в суде.

"Постановлением мирового судьи судебного участка №422 Таганского района Москвы HorseMen Technologies SA признана виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 1.1 ст. 13.31 КоАП РФ(ответственность за неисполнение обязанностей организатором распространения информации в сети Интернет, включая обязанности по хранению и предоставлению информации о пользователях по требованию уполномоченных органов), и ей назначено административное наказание в виде штрафа в размере 600 тыс. рублей", - сказали в суде.

Также аналогичные штрафы в размере 600 тыс. рублей были назначены компаниям My.Games Venture Capital LTD и Blizzard Entertainment, признанным виновными по той же статье КоАП РФ.

My.Games Venture Capital LTD и Blizzard Entertainment - компании, занимающиеся разработкой и производством игр для ПК, консолей и мобильных платформ.