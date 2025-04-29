Авторы Metro Exodus показали новый геймплей шутера La Quimera

20 минут зрелищного геймплея шутера от авторов Metro. Разработчики серии Metro из студии Reburn (бывшая 4A Games) выпустили еще один геймплейный ролик своей новой игры — научно-фантастического шутера La Quimera. Видео записано в 4К и позволяет насладиться сразу 20 минутами перестрелок и кат-сцен.

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По словам авторов, ролик был записан на ультра-настройках на видеокарте RTX 4090.

Действие La Quimera разворачивается в 2060-х годах, в мире, который напоминает период феодальной раздробленности, но с технологиями XXI века. Игрокам предстоит исследовать полуразрушенный латиноамериканский мегаполис, а чтобы они не заскучали, разработчики подготовили кооперативный режим.

La Quimera разрабатывается на движке Unreal Engine 4 примерно с 2020 года. Игра должна была выйти в Steam 25 апреля, однако в последний момент ее отложили на неопределенный срок.