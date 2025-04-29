Ubisoft грозит штраф в €92 млн

Австрийская организация NOYB подала официальную жалобу на Ubisoft, обвинив издателя в нарушении GDPR.

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Поводом стало расследование, начатое после обращения фаната Far Cry, который попросил Ubisoft раскрыть собранные о нем данные. По данным NOYB, даже в одиночной игре Far Cry Primal клиент компании обращался к внешним серверам 150 раз за 10 минут, что организация называет «тайным сбором данных».

При этом пользователь купил игру через Steam, но был вынужден дополнительно подключаться к Ubisoft Connect для проверки лицензии.

NOYB утверждает, что подобная обработка данных незаконна без реальной необходимости, а согласие через пользовательское соглашение (EULA) недостаточно для легализации таких действий. В случае признания нарушений Ubisoft может грозить штраф до 4% от годового оборота — примерно €92 млн.

Организация требует, чтобы Ubisoft изменила свои практики в соответствии с европейскими законами о защите персональных данных.