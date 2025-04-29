NVIDIA в 1,5 раза увеличит объем GDDR7-памяти в RTX 50XX SUPER

NVIDIA готовит к выпуску обновленную серию видеокарт RTX 50XX SUPER. В частности, модели RTX 5080 SUPER и RTX 5070 SUPER.

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Как пишут на форуме Chiphell, главной особенностью новых карт станет увеличенный объем видеопамяти. RTX 5080 SUPER получит 24 ГБ GDDR7, а RTX 5070 SUPER — 18 ГБ. Это на 50% больше, чем у обычных RTX 5080 (16 ГБ) и 5070 (12 ГБ).

При этом для увеличения объема NVIDIA будет использовать модули памяти по 3 ГБ, аналогичные тем, что применяются в мобильной версии RTX 5090. В то же время прирост производительности, по данным инсайдеров, будет незначительным.

Основной упор в SUPER-версиях сделают на расширение возможностей для задач, требующих большого объема памяти, например в области ИИ. RTX 5070 SUPER с увеличенным объемом VRAM также может усилить позиции NVIDIA в сегменте карт для 2K- и 4K-гейминга.

Ожидается, что релиз новинок состоится либо на Computex 2025, либо позже.