Участники закрытого теста Battlefield 6 показали геймплей внутри истребителя

Участники закрытого теста Battlefield 6 показали, как выглядит игровой процесс внутри истребителя F16
В сети продолжают появляться новые кадры из закрытого тестирования следующей части Battlefield.
На этот раз участники поделились видео, демонстрирующим управление истребителем F-16 в игре. Ролик опубликовал пользователь под ником goodboy.
В нём показано, как реализован геймплей за штурвалом самолета, включая внутренний вид кабины и основные элементы управления.
Автор подчеркнул, что это кадры из альфа-версии Battlefield 6, проходящей тестирование через Battlefield Labs. К финальному релизу многие детали могут измениться.
Ранее в утечках показывали пехотные бои и сражения на наземной технике. Однако видео с авиацией появилось впервые, что дало лучшее представление о масштабах и возможностях новой игры.
Дата выхода Battlefield 6 официально пока не объявлена. Ожидается, что в течение 2025 года разработчики начнут раскрывать подробности проекта и позже назовут точную дату релиза.