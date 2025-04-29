Участники закрытого теста Battlefield 6 показали геймплей внутри истребителя

В сети продолжают появляться новые кадры из закрытого тестирования следующей части Battlefield.

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На этот раз участники поделились видео, демонстрирующим управление истребителем F-16 в игре. Ролик опубликовал пользователь под ником goodboy.

В нём показано, как реализован геймплей за штурвалом самолета, включая внутренний вид кабины и основные элементы управления.

Автор подчеркнул, что это кадры из альфа-версии Battlefield 6, проходящей тестирование через Battlefield Labs. К финальному релизу многие детали могут измениться.

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Ранее в утечках показывали пехотные бои и сражения на наземной технике. Однако видео с авиацией появилось впервые, что дало лучшее представление о масштабах и возможностях новой игры.

Дата выхода Battlefield 6 официально пока не объявлена. Ожидается, что в течение 2025 года разработчики начнут раскрывать подробности проекта и позже назовут точную дату релиза.