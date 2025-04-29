Cyberpunk 2077 на Switch 2 будет работать лучше, чем на PS4 и Xbox One

CD Projekt RED рассказала о технических деталях порта Cyberpunk 2077 для Nintendo Switch 2.

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Разработчики уверяют, что версия для новой консоли будет работать лучше, чем на старте на PS4 и Xbox One. Инженер студии Тим Грин подтвердил в интервью Game File, что игра будет поддерживать разрешение 1080p в режиме качества на телевизоре и 720p в портативном режиме в режиме производительности.

В обоих случаях используется технология DLSS от NVIDIA, что должно значительно улучшить качество изображения. По словам Грина, студия смогла избежать многих проблем, с которыми столкнулась при запуске на консолях прошлого поколения.

Например, на Switch 2 не возникло сложностей с ограничением памяти или скоростью загрузки данных, что позволило сосредоточиться на улучшении других аспектов игры.

Разработчики подчеркнули, что порт для Switch 2 основан на версии Ultimate Edition и включает все исправления и оптимизации, выпущенные после релиза оригинала. CD Projekt RED осторожно подходила к любым компромиссам, чтобы сохранить первоначальное видение проекта.