Asus случайно раскрыл возможности AMD Threadripper 9000

В сети появилось подтверждение, что новые процессоры AMD Ryzen Threadripper 9000 получат до 96 ядер и будут использовать сокет TRX50.

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Информация всплыла благодаря описанию материнской платы ASUS PRO WS TRX50 SAGE. Как и ожидалось, новая серия процессоров останется совместимой с платформой STR5, а значит, сохранит поддержку предыдущего поколения Threadripper 7000.

Самая мощная конфигурация TR 9000 PRO получит 96 ядер и 192 потока при заявленном TDP в 350 Вт. AMD представит Threadripper 9000 на выставке Computex 2025, где обещает анонсы как для рабочих станций, так и для геймеров.

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Как и раньше, линейка будет разделена на версии PRO для профессионалов и обычные модели для энтузиастов. Однако точные характеристики базовых и турбо-частот пока не раскрыты.