Действительно ли RTX 4070 Super быстрее, чем RTX 3080

На YouTube-канале Odin Hardware в одном из выпусков показали, какого среднего FPS можно ожидать в современных играх от RTX 4070S и 3080 в 1080р.

God of War запускалась с пресетом Ultra. В среднем здесь производительность составляла 129 к/с (3080) и 126 к/с (4070 Super).

Игра Alan Wake шла с графикой High. Средняя частота кадров в ней равнялась 79 к/с (3080) и 81 к/с (4070S).

The Witcher 3 тестировалась на настройках графики High. Средний FPS в ней был на уровне 196 к/с (3080) и 175 к/с (4070S).

Kingdom Come Deliverance запускалась с графикой Ultra High. Здесь удалось в среднем получить 166 к/с (3080) и 157 к/с (4070S).

В игре COD Warzone с пресетом Ultra в среднем удалось получить 73 к/с (3080) и 132 к/с (4070S).

Cyberpunk 2077 шла с графикой Ultra, RT Off. Средняя частота кадров здесь составляла 115 к/с (3080) и 118 к/с (4070S).

Ghost of Tsushima запускалась с пресетом High. Средний FPS в ней равнялся 135 к/с (3080) и 145 к/с (4070S).

Red Dead Redemption 2 шла с High Details. В среднем в ней частота кадров составляла 88 к/с (3080) и 142 к/с (4070S).

Игра Hellblade II тестировалась с высоким пресетом. Средняя частота кадров в ней равнялась 60 к/с (3080) и 70 к/с (4070S).

Last of Us запускалась с графикой Ultra. Средняя производительность в ней составляла 90 к/с (3080) и 107 к/с (4070S).

Baldurs Gate шла с пресетом Ultra. Средний FPS в ней был на уровне 166 к/с (3080) и 177 к/с (4070S).

Игра Final Fantasy тестировалась на настройках графики High. Средняя частота кадров в ней составляла 166 к/с (3080) и 195 к/с (4070S).

Satrfield запускалась с ультра-графикой. В среднем удалось получить в этой игре 81 к/с (3080) и 90 к/с (4070S).

AC Mirage шла с пресетом Ultra High. Средняя производительность в ней была на уровне 121 к/с (3080) и 145 к/с (4070S).

God of War Ragnarok тестировалась с пресетом Ultra. Средняя частота кадров здесь равнялась 144 к/с (3080) и 150 к/с (4070S).

Silent Hill 2 запускалась с графикой Epic. В среднем удалось получить в этой игре 61 к/с (3080) и 76 к/с (4070S).

Вывод

В целом в играх 4070S оказалась быстрее 3080 на 11% (130 к/с и 117 к/с соответственно) по среднему FPS.

Тестовый стенд: - процессор Intel Core i5-14600K; - материнская плата Asus prime z790 a wifi; - система охлаждения Nzxt Kraken 360; - оперативная память 2x16 ГБ DDR5 6000 МГц; - видеокарта Zotac Trinity RTX 3080 10 ГБ DDR6X triple fans/Gigabyte Windforce RTX 4070 Super 12 ГБ DDR6X triple fans.