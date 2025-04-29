Аналог Baldur's Gate 3 от авторов Genshin Impact получил название

Китайская студия HoYoverse зарегистрировала патенты и аккаунты в социальных сетях для своей следующей игры — Honkai: Nexus Anima. Среди прочего, компания создала учётные записи для русскоязычной аудитории.

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Это будет третья большая игра по вселенной Honkai от разработчиков Genshin Impact и ZZZ. Сейчас авторы поддерживают онлайн-JRPG Honkai Impact 3rd и Honkai: Star Rail.

Инсайдеры утверждают, что Nexus Anima будет классической ролевой игрой, при создании которой китайские разработчики вдохновляются Baldur's Gate 3. Предполагается, что официальный анонс нового проекта может состояться в ближайшие месяцы.