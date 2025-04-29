Сколько стоит инвентарь Эвелона в CS2

CS2 как инвестиция. Стример Вадим Evelone Казаков на одной из трансляций рассказал, что переживает за свой аккаунт в Steam.

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Дело в том, что в инвентаре блогера много дорогих скинов из Counter-Strike 2. По оценкам Эвелона, его инвентарь суммарно стоит порядка 850 тысяч долларов или около 68 миллионов рублей.

Из-за такого дорого актива стример всегда берет с собой собственный компьютер в путешествия, потому что опасается заходить в Steam на чужих ПК.

В начале апреля Эвелон скрафтил три дорогих скина в CS2 и наклеил на них редкие стикеры NAVI, Titan и iBUYPOWER. На весь процесс было потрачено около 500 тысяч долларов или в районе 43 миллиона рублей.