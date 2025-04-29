Состоялся релиз гоночной стратегии Badlands Crew

Рейдеры постапокалипсиса. Студия Runner Duck объявила о выходе в Steam необычной гоночной стратегии Badlands Crew. В этой игре, явно вдохновленной «Безумным Максом», вам предстоит сконструировать боевую фуру по своему вкусу, набрать команду отвязных рейдеров и сразиться с другими воинами пустыни.

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Как все это выглядит на деле, можно увидеть в свежем тизере:

Соберите свой боевой фургон и командуйте им, побеждайте обезумевшие вражеские группировки и спасайте невинных выживших, разбросанных по Бесплодным землям, где после апокалипсиса царит беззаконие. Сможете ли вы строить, сражаться и развиваться, чтобы выжить? Из описания игры в Steam

Ранее студия Runner Duck выпустила еще две похожих стратегии: про космические корабли и самолеты. У обеих игр довольно высокие оценки в Steam, так что и новинка тоже не должна подкачать.