Intel Panther Lake получит ядра Cougar Cove и Darkmont

Intel готовит к запуску свою следующую платформу Panther Lake, которая должна стать важным шагом для улучшения позиций компании на рынке процессоров. В новых чипах будет использована архитектура Cougar Cove для высокопроизводительных ядер (P-Cores) и Darkmont для энергоэффективных (E-Cores), что позволит значительно повысить производительность, особенно в задачах, связанных с искусственным интеллектом.

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Платформа Panther Lake станет первой у Intel, которая будет производиться с использованием 18-нанометрового технологического процесса 18A, что сделает эти чипы ключевыми для дальнейшего развития компании. Panther Lake будет поддерживать графическую архитектуру Xe3 «Celestial», а также иметь улучшенные возможности для работы с памятью LPDDR5X и DDR5.

Процессоры Panther Lake будут предлагаться в нескольких конфигурациях. Например, в моделях PTL-H будет сочетание 4 P-Core и 8 E-Core ядер, а также графических ядер Xe3, с разной мощностью в зависимости от SKU. Эти процессоры смогут поддерживать скорость памяти до 8533 МТ/с и предложат улучшенную поддержку искусственного интеллекта благодаря NPUs, которые могут обеспечить до 180 TOPS.

Ожидается, что Panther Lake выйдет в массовое производство в 2026 году, а предварительные образцы уже доступны партнерам Intel.