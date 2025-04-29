Новая часть StarCraft обзавелась разработчиком

Южнокорейская компания Nexon стала приоритетным партнером Blizzard Entertainment в переговорах о разработке нового проекта во франшизе StarCraft. Кроме того, Nexon, вероятно, получит эксклюзивные права на издание мобильной игры Overwatch Mobile в Южной Корее и Японии. Об этом сообщает издание Money Today Broadcasting (MTN).

© Blizzard

По данным MTN, Nexon была выбрана в качестве приоритетного участника переговоров с Blizzard и уже приступила к основному этапу обсуждения сотрудничества по новому проекту StarCraft, а также прав на распространение Overwatch Mobile в Южной Корее и Японии. Сообщается, что за партнерство с Blizzard также боролось много других южнокорейских студий, включая NCsoft и Netmarble. Это первый случай, когда Blizzard идет на подобное масштабное сотрудничество с корейской игровой компанией.

«Высокий интерес корейских компаний был обусловлен как огромным влиянием и ностальгией по StarCraft на местном рынке, так и ожиданием выхода новейшей игры в серии Overwatch», – пишет MTN.

Условия тендера по интеллектуальной собственности (IP) StarCraft гибкие и не ограничивают жанр или формат контента. Overwatch Mobile описывается как новейшая игра по IP Overwatch в жанре MOBA (Multiplayer Online Battle Arena), разработанная самой Blizzard. Участники тендера упоминали ее в документах под названием Overwatch 3.

Несмотря на высокую привлекательность предложения, участники тендера столкнулись с определенными сложностями. В случае со StarCraft, оптимальным жанром для сохранения духа игры считается RTS, но создание игры, превосходящей или хотя бы соответствующей уровню StarCraft 2, представляется непростой задачей. Разработка в других жанрах, таких как мобильная MOBA или карточная игра (TGC), может не полностью раскрыть потенциал IP.

Участники тендера представили разнообразные предложения по StarCraft, включая разработку спин-оффов. Конкретное предложение Nexon не уточняется.

Ранее выяснилось, что экранизация популярной игры-ужастика Until Dawn оказалась на грани провала.