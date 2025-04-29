Гайд для новичков в TES 4: Oblivion

На что сразу стоит обратить внимание в игре.

© Чемпионат.com

22 апреля Bethesda выпустила The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered. Разработчики обновили визуал и доработали пару сомнительных механик — например, улучшили систему автолевелинга. Однако в остальном игра осталась прежней, поэтому фанаты оригинальной Oblivion почувствовали себя как дома и быстро стали машинами смерти. Но как новичкам освоиться в мире магии и нечисти? В этом помогут наши советы.

The Elder Scrolls 4: Oblivion Remastered: главное об игре

Название: The Elder Scrolls 4: Oblivion Remastered.

Платформы: ПК, PS5. Xbox Series.

Разработчик: Virtuos

Издатель: Bethesda.

Дата выхода: 22 апреля 2025.

Жанр: экшен-RPG.

Перевод: отсутствует (есть фанатский).

Выберите расу с умом

В Oblivion можно преуспеть, будучи магом, воином, стрелком и вообще кем угодно. Однако для полного успеха мало выбрать желаемый класс, надо ещё и расу подобрать с умом. К примеру, орки подходят для ближнего боя, бретонцы хорошо колдуют, а каджиты и аргониане умело прячутся и стреляют из лука.

Если в завязке чувствуете, что напортачили с выбором, перед выходом в открытый мир будет возможность пересобрать героя.

Скорость важна даже для тяжёлого воина

Вам нередко придётся бегать по длинным дорогам и, самое страшное, взбираться по холмам. Если не вложитесь в параметр «Скорость», каждый подъём станет кошмаром. Всё же неторопливого героя даже улитка обгонит. В бою скорость тоже важна: после прокачки и баффов герой начнёт бегать и рубить не хуже Флэша.

Исцеление — важное заклинание для начала игры

Лечиться в Oblivion можно многочисленными зельями, что раскиданы по сундукам и карманам врагов. Хотя их запасы лучше расходовать прямо в бою, когда каждая секунда на счету. Но что делать, если вы уже победили и жизни ничего не угрожает? Использовать заклинание Heal Minor Wounds. Оно израсходует ману, зато восстановит HP.

Носите множество отмычек

Отмычки носят даже нищие гоблины. Берите каждую, при прохождении они вам пригодятся. Всё же некоторые сундуки требуют прожимать кнопки в идеальный момент и сбрасывают прогресс при ошибке. На сундук с хорошим лутом легко спустить хоть 20 отмычек, поэтому не ленитесь их подбирать и покупать у торговцев.

Не весь лут стоит брать

Инвентарь ограничен по весу. Если соберёте в пещере множество костей тяжестью в 3-4 кг., быстро израсходуете место и станете невыносимо медленным. Поэтому бессмысленно носить условную кувалду, которая много весит и стоит восемь монет. В идеале собирайте лёгкие и дорогие вещи.

Продавайте лут подходящему торговцу

Разные торговцы заплатят за товары свою цену. Как получить самое выгодное предложение? Сходить в подходящее место. Обзавелись лишней экипировкой? Вам к торговцу оружием. Запаслись едой? Продайте её в кабаке.

Улучшайте отношения с торговцами

Перед торговлей вступите в диалог с персонажем и перейдите в меню Persuade. Там можно выдать пару реплик и улучшить отношения с коммерсантом — или ухудшить. Если правильно пообщаетесь, получите скидки на товары и лучшие цены.

Пораньше откройте доступ к чёрному рынку

Поначалу краденые вещи почти бесполезны, даже если дорого стоят. Как их выгодно продать? Вступить в гильдию воров и спустя пару квестов получить доступ к чёрному рынку. Там торговцев не смущает происхождение товаров. Для дружбы с ворами сходите в Имперский город, изучите плакат о розыске Серого Лиса и прокачайте отношения с нищим до 70 пунктов. Он вам подскажет, где искать Лиса.

Не все ценности стоит продавать

Временами на пути встречаются особенные вещи. Например, Камни Варла, которые ничего не весят, но стоят 1000 монет. Даже не думайте их продавать, ведь камни пригодятся для перезарядки зачарованного оружия. Со временем такая экипировка станет обязательной для любого билда.

Получите бесплатного коня

Перемещаться по бескрайним просторам пешком — плохая идея. Лучше найти коня, пусть он даже будет медленным. Чтобы получить бесплатного скакуна, идите к конюшне Chestnut Handy Stables близ Имперского города. Там поговорите с владельцем и попросите чем-нибудь помочь. В результате получите квест Horse Armor, который к финалу обеспечит вас бронированным конём.

В подземельях встречается топовый лут

Во многих пещерах и руинах нет ничего полезного, только враги и сундуки с горсткой монет. Но в некоторых вы найдёте потрясающее оружие. Например, по дороге к городу Скинград есть гоблинская пещера. Убейте шамана и возьмите у лавки рядом с ней могучий посох. Эта вещица облегчит вам жизнь, даже если не пользуетесь магией.

Почаще сохраняйтесь

Сохранения спасают не только от смертей, но и от багов. Возьмём, к примеру, осаду Кватчи, где вы сразитесь со множеством врагом. Конечно, при условии, что местный рыцарь после отважного крика не заблокирует к ним проход. В итоге придётся либо перезагружаться, либо завершать квест с позором.

Кватч стоит защитить пораньше

Если в оригинальной Oblivion враги развивались вместе с героем, то в ремастере растёт их число. Это делает игру интереснее, но временами усложняет квесты. В том же Кватче сильно прокачанный герой встретит толпу, сквозь которую не так просто прорваться. Поэтому завершить задание стоит примерно на седьмом уровне.

Есть другие советы по прохождению «Обливиона»? Поделитесь ими в комментариях.