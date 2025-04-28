Вышел тизер ураганного экшена MindsEye от бывшего продюсера Rockstar

Создатель GTA возвращается с новым блокбастером. Быший глава Rockstar North Лесли Бензис, создавший культовые GTA 3, GTA 4 и GTA 5, показал небольшой тизер своей новой игры — шутера MindsEye. В ролике можно оценить ураганные перестрелки от третьего лица и напряженные гонки по улицам современного мегаполиса.

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Представляем вам Джейкоба Диаса, бывшего солдата, оснащенного таинственным имплантом MindsEye, который преследует его фрагментарными воспоминаниями о тайной миссии, навсегда изменившей его жизнь. Сражайтесь за правду в мире, где все определяют ИИ, высокотехнологичные эксперименты и бесконтрольная военная мощь. Из описания игры

MindsEye от Лесли Бензиса выйдет на ПК, PS5 и Xbox Series уже 10 июня. Игра разрабатывается на движке Unreal Engine 5.