5 новых игр в Steam, которые вы могли пропустить

В Steam ежедневно выходят дюжины игр, и уследить за всеми релизами в поисках скрытых алмазов почти невозможно. Именно поэтому портал PC Gamer составил подборку из пяти стоящих игр, которые вы наверняка пропустили.

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Navicula Meatus

Причудливый гибрид dungeon-crawler’а и point-and-click приключения в биомеханическом мире, напоминающем Scorn. По словам самого разработчика, Navicula Meatus разворачивается «в необычном мире, полном темных аллей и мясных наростов». А «геймплей был упрощен для того, чтобы максимизировать эффект погружения». Другими словами, не ждите, что игра будет веселой в привычном смысле слова — она задумана дискомфортной и, возможно, немного смешной.

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BrokenLore: Don’t Watch

Хоррор о хиккикомори, проживающем в апартаментах в Токио. Одинокая жизнь протагониста BrokenLore оказывается под угрозой внешнего мира, и сюжет разворачивается в двух реальностях одновременно: в квартире главного героя и внутри его разума, где поджидают монстры. Поклонникам ретро также может понравиться стилизация под графику эпохи PS2.

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Replicube

Replicube — загадка на программирование, посвященная генерации сложных воксельных объектов. По сути, игра показывает на экране трехмерный объект, а игроку нужно воссоздать его с помощью кода любым возможным способом. Из-за этого одну и ту же задачку можно решить очень разными способами: не зря разработчики внедрили в игру таблицу лидеров, измеряющую и размер кода, и его эффективность. Помимо этого, в Replicube есть трехмерный редактор вокселей, двухмерный редактор изображений и даже встроенный форум для обсуждений.

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GeckoShop

На первый взгляд GeckoShop кажется очередным симулятором магазина из бесконечного потока тех, что наводнили Steam, однако он отличается от прочих двумя моментами. Первый — необычный визуальный стиль, а второй — игроку нужно продавать гекконов. Правда, для того, чтобы продавать их, сначала нужно их поймать, поэтому в игре также есть элемент creature collection и маленький открытый мир, полный странных персонажей и заданий.

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Dishventory

Dishventory — стратегическая карточная игра о… Мытье посуды. И она гораздо любопытнее, чем может показаться: грязную посуду нужно обрабатывать в наиболее эффективном порядке, что не так-то просто. Игроку-посудомойщику нужно продержаться пять рабочих дней, чтобы победить.