Чипы AMD Ryzen 9000 начали дешеветь

Процессоры AMD Ryzen 9000 без 3D-кеша заметно подешевели на фоне нестабильной ситуации на рынке и слухов о выходе новых моделей.

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Например, Ryzen 9 9950X в США упал до $527 (-19% от старта), Ryzen 7 9700X стоит $285 (-21%), а Ryzen 5 9600X можно взять всего за $185 (-34%).

Одной из причин называют подготовку к релизу Ryzen 5 9600X3D — процессора с 6 ядрами и 3D V-Cache, который, по данным тестов, может опережать в играх даже Ryzen 9 7950X3D. На фоне всего этого, интерес к обычным версиям без кеша падает.

При этом дефицита новых чипов пока нет: особенно это касается 9900X3D и 9950X3D, которые стабильно доступны в продаже. В Европе ситуация отличается: там сильнее упали цены на 9800X3D.

В ближайшее время ожидается дальнейшее обновление линейки Ryzen, что может усилить давление на цены старших моделей.