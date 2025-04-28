Intel будет производить процессоры Nova Lake на основе 2-нм техпроцесса

Отраслевые инсайдеры рассказали, что Intel планирует производить свои будущие процессоры Nova Lake с использованием передового 2-нм техпроцесса TSMC.

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Грядущие процессоры Nova Lake заменят чипы Arrow Lake в настольных компьютерах и высокопроизводительных ноутбуках. Устройства будут оснащены новым разъёмом для материнских плат, известным как LGA 1954, который потенциально может иметь более 2000 контактов.

По информации, в следующем году настольные ПК и iPhone 18 Pro станут первыми устройствами, в которых будет использоваться 2-нм технология. TSMC пока официально не подтвердила это партнёрство, но озвучила намерения выпускать пробные партии 2-нм процессоров на заводе в Синьчжу на Тайване, а массовое производство ожидается в конце 2026 года.

Ожидается, что использование транзисторов с круговыми затворами (GAA) в 2-нм техпроцессе позволит решить проблемы утечки тока и повысить производительность процессоров. Более того, предполагается, что 2-нм техпроцесс с транзисторами GAA будет использоваться в чипах AMD и SoC для будущих флагманских моделей iPhone.