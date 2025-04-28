Nintendo представила держатель для Joy-Con 2 с дополнительными кнопками

Компания Nintendo представила обновленный аксессуар для контроллеров Joy-Con 2 – зарядный держатель (Charging Grip). Согласно информации, опубликованной на официальном сайте Nintendo и в приложении Nintendo Today!, новая версия держателя оснащена двумя дополнительными кнопками GL и GR, расположенными на его задней стороне. Об этом сообщает издание NintendoSoup.

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Эти клавиши идентичны аналогичным кнопкам, присутствующим на профессиональном контроллере Nintendo Switch 2 Pro Controller. Пользователи смогут переназначать функции кнопок GL и GR по своему усмотрению, что открывает новые возможности для управления в играх.

Дополнительные клавиши могут оказаться особенно полезными в играх жанра файтинг, позволяя игрокам быстрее выполнять определенные действия или комбинации.

Важно отметить, что стандартный держатель для Joy-Con 2, входящий в комплект поставки каждой консоли Nintendo Switch 2, не имеет этих дополнительных кнопок. Таким образом, игрокам, желающим использовать клавиши GL и GR, потребуется приобрести либо зарядный держатель для Joy-Con 2, либо профессиональный контроллер Nintendo Switch 2 Pro Controller.

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