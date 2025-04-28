Китайские ИИ-компании начали продавать видеокарты RTX 4090D

Стало известно, что китайские компании, работающие в сфере искусственного интеллекта (ИИ), начали массово продавать видеокарты NVIDIA RTX 4090D с увеличенным объемом памяти. Эти графические процессоры (GPU), изначально модифицированные для ИИ-задач, теперь сбрасываются на рынок из-за снижения спроса на вычислительные мощности в Китае. Цены на такие карты достигают $5500, что позволяет компаниям быстро окупить вложения.

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RTX 4090D — это специальная версия видеокарты, разработанная NVIDIA для китайского рынка в соответствии с экспортными ограничениями США, запрещающими поставки мощных GPU, которые могут использоваться для ИИ.

Китайские фирмы ранее наращивали их память для серверов, но теперь, при загрузке дата-центров всего на 20%, излишки оборудования продаются. Это вызвано как переоценкой спроса на ИИ, так и новыми санкциями США, ограничивающими поставки чипов, включая H20 и, возможно, RTX 5090D.