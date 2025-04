Nintendo раскритиковали за продажу слегка улучшенных игр за $19.99

Nintendo подтвердила стоимость “апгрейд-пакетов” на Switch 2 Edition для двух популярных игр: Super Mario Party Jamboree и Kirby and the Forgotten Land. Обновления, позволяющие владельцам оригинальных версий для Nintendo Switch получить улучшенные версии для Switch 2, обойдутся в $19.99 за каждую игру. Эти апгрейды включают не только визуальные улучшения, но и новый контент, например, режим Jamboree TV для Mario Party и новую сюжетную линию Star-Crossed World для Kirby. Но фанаты всё равно раскритиковали цену.

© Ferra.ru

Цены на апгрейд-пакеты варьируются в зависимости от объема добавленного контента. Например, обновления для The Legend of Zelda: Breath of the Wild и Tears of the Kingdom стоят дешевле — $9.99 в США или £7.99 в Великобритании.

© The Verge

В Европе цены на Mario Party и Kirby достигают €19.99, что вызвало обсуждения на платформе X, где пользователи называют стоимость завышенной по сравнению с практикой Sony, берущей $10 за аналогичные обновления.