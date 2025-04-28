Fallout 3 получит ремастер из-за успеха Oblivion

Инсайдер раскрыл планы Bethesda по возрождению классики. Вышедший недавно ремастер культовой The Elder Scrolls IV: Oblivion вызвал огромный ажиотаж среди фанатов и принес Bethesda немалую прибыль.

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Это может укрепить уверенность компании в необходимости разработки ремастера Fallout 3, слухи о котором появились еще в прошлом году. Инсайдер Francis ONeill подтвердил, что Bethesda уже работает над обновленной версией третьего «Фоллаута», но релиз проекта состоится нескоро. Вероятно, компания захочет выпустить игру к премьере нового сезона сериала Fallout в 2026 году.

Разработчикам предстоит не просто воссоздать оболочку Fallout 3 на Unreal Engine 5, как это было с ремастером Oblivion, а дополнительно переделать изначально устаревшую механику стрельбы и осовременить другие игровые моменты.

Фанаты также хотели бы увидеть ремастер Fallout: New Vegas, но, по информации инсайдера, об этом пока рано думать.