Стала известна дата выхода первых в мире жестких дисков на 40 ТБ

На недавнем дне инвестора компания Western Digital представила свои долгосрочные планы по увеличению емкости жестких дисков в ближайшее десятилетие. Была представлена дорожная карта технологической эволюции, включающая переход от энергосберегающей перпендикулярной магнитной записи (ePMR) к магнитной записи с подогревом (HAMR) и, в перспективе, к магнитной записи с точечным подогревом (HDMR), что позволит достичь емкости свыше 100 Тбайт. Об этом сообщает издание TechRadar.

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Уже к 2026 году внедрение технологии HAMR позволит Western Digital выпускать жесткие диски емкостью от 36 до 44 Тбайт. Эта технология предусматривает локальный нагрев записывающего слоя носителя при помощи лазерного луча, временно снижая его магнитное сопротивление и тем самым обеспечивая возможность записи данных с существенно более высокой плотностью.

Компания считает, что истинный потенциал HAMR раскрывается при достижении емкости порядка 40 Тбайт, в то время как другие игроки рынка начали внедрять эту технологию на дисках объемом около 30 Тбайт. До массового перехода на HAMR для повышения емкости существующих моделей будут использоваться такие технологии, как OptiNAND и UltraSMR. Выпуск дисков емкостью около 40 ТБ запланирован на вторую половину 2026 года.

Рост объемов генерируемых данных, особенно на фоне достижений в области искусственного интеллекта, стремительно увеличивает спрос на решения для хранения. Хотя текущий всплеск интереса к генеративному ИИ в первую очередь стимулирует спрос на серверы с графическими процессорами для обработки данных, компания ожидает резкого роста потребности в хранилищах после генерации этих данных. Этот всплеск прогнозируется именно на вторую половину 2026 года, что обуславливает сроки разработки и запуска в производство дисков большой емкости на основе HAMR.

Отмечается, что производство HAMR-дисков требует комплексного обновления материалов и на начальном этапе связано с высокими затратами. Однако ожидается, что рост спроса в ближайшие 2–3 года позволит предлагать эти диски по более конкурентоспособным ценам. В долгосрочной перспективе, к 2030 году, Western Digital планирует достичь емкости 100 Тбайт, а затем стремиться к еще большим объемам за счет дальнейшего развития технологий.

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