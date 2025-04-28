Пользователи процессоров Intel начали скупать Raptor Lake из-за цен
Клиенты Intel «по-своему противостоят тарифам и возможной рецессии», предпочитая покупать старые продукты Intel вместо новых чипов. Об этом со ссылкой на финансового директора компании Дэвида Зинснера сообщает портал PCWorld.
По словам менеджера, продажи чипов Raptor Lake, выпущенных в 2023 году, превысили продажи новейших чипов Lunar Lake, вышедших в сентябре 2024 года. Это указывает на предпочтение клиентами более производительных старых чипов.
Зинснер также отметил, что изменчивая торговая политика и регуляторные риски увеличивают вероятность замедления экономического роста и рецессии. В связи с этим прогнозирование результатов становится сложным.
Компания также не может точно определить будущие расходы из-за туманного будущего закона CHIPS (Закон о чипах и науке, предполагающий субсидии для чипмейкеров). В результате старые, более дешёвые и высокопроизводительные процессоры Intel становятся популярными среди клиентов.