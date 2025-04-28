Пользователи процессоров Intel начали скупать Raptor Lake

Клиенты Intel «по-своему противостоят тарифам и возможной рецессии», предпочитая покупать старые продукты Intel вместо новых чипов. Об этом со ссылкой на финансового директора компании Дэвида Зинснера сообщает портал PCWorld.

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По словам менеджера, продажи чипов Raptor Lake, выпущенных в 2023 году, превысили продажи новейших чипов Lunar Lake, вышедших в сентябре 2024 года. Это указывает на предпочтение клиентами более производительных старых чипов.

Зинснер также отметил, что изменчивая торговая политика и регуляторные риски увеличивают вероятность замедления экономического роста и рецессии. В связи с этим прогнозирование результатов становится сложным.

Компания также не может точно определить будущие расходы из-за туманного будущего закона CHIPS (Закон о чипах и науке, предполагающий субсидии для чипмейкеров). В результате старые, более дешёвые и высокопроизводительные процессоры Intel становятся популярными среди клиентов.