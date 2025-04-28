Nvidia GeForce RTX 5060 дебютирует в мае

Инсайдеры из отраслевого портала Videocardz рассказали, что Nvidia официально объявила, что выпустит видеокарту GeForce RTX 5060 19 мая.

© Ferra.ru

Как сообщается, эта видеокарта предложит улучшенную производительность по той же цене, что и RTX 4060. RTX 5060 будет иметь архитектуру GB206-250, 3840 ядер CUDA, тактовую частоту GPU Boost — 2497 МГц, память — 8 ГБ G7, частоту видеопамяти — 28 Гбит/с, шину памяти — 128-бит, пропускнe. способность памяти — 448 Гбит/с, TGP — 145 Вт.

Сообщается, что количество ядер увеличится на 25%, а пропускная способность памяти — на 65% по сравнению с предшествующей моделью. Карта будет поддерживать интерфейс PCIe 5.0, но будет ограничена восемью линиями. К тому же карта, как отмечается, не нацелена на средний сегмент GPU, но, по крайней мере, демонстрирует некоторое улучшение спецификаций.

Стоимость RTX 5060 составит $299, как и RTX 4060, и эта модель будет доступна для покупки, как только будет снято эмбарго на обзоры и продажи. Однако покупателям, возможно, придётся полагаться на официальные данные Nvidia из-за ограниченной доступности независимых тестов.