Как украсть бюст Ллатасы в Oblivion Remastered

«Эльфийская девица» — одно из заданий гильдии воров, где игроку впервые предстоит заняться чем-то более серьезным, чем кражей налоговых деклараций. Портал gamerant.com рассказал, как пройти это задание и подняться на новый ранг в гильдии воров.

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Как начать задание

Чтобы начать задание «Эльфийская девица» для гильдии воров, игрок должен продать скупщикам краденного товаров не менее чем на 100 золотых. На момент, когда это задание можно открыть, единственный доступный игроку скупщик — Онгар Пресытившийся, которого можно найти в Бруме. А самый простой способ продать товаров на 100 золотых — это грабить ювелирные магазины; легкой целью будет лавка «Красный алмаз» в торговом районе Имперского города, хотя вам понадобятся неплохие навыки взлома.

Достигнув этой цифры, можно отправляться в портовый район Имперского города после полуночи и спросить у Арманда Кристофа, нет ли у гильдии особых поручений.

Как украсть бюст

Кристоф отправит игрока на поиски бюста Ллатасы Индарис в Чейдинхол. Чтобы уточнить местонахождение цели, можно заплатить любому попрошайке 15 золотых — они быстро укажут нужное место. Но если вам категорически не хочется расставаться с золотом, то сразу идите в церковь Аркея. Внутри, спустившись по южной лестнице, вы найдете дверь в крипту церкви, запертую на сложный замок.

Важно! Перед тем, как войти в крипту, снимите с себя все снаряжение и броню, т.к. вам понадобится максимальный показатель скрытности, чтобы прокрасться мимо NPC. Если убить их, то гильдия воров потребует заплатить штраф в 1 000 золотых.

Сохраните игру на входе в крипту — дальнейший сегмент можно очень легко провалить. Коридор патрулирует стражник, поэтому подождите, пока он не пройдет в следующую комнату. Не крадите никакие предметы из гробницы Ллатасы — оно того не стоит; при попытке поживиться драгоценностями появится враждебный дух Ллатасы. Наконец, если вас заметят, вы также можете просто добежать до гробницы, схватить бюст и выбежать назад.

Как подставить Миврину Арано

Заполучив бюст, возвращайтесь в портовый район Имперского города. Там вы обнаружите, что район полон стражи, а Арманд скрылся. Походите по улицам, пока на вас не выйдет Метредель: она сообщит, что игроку нужно подставить Миврину Арано — только тогда Арманд Кристоф вновь выйдет на связь.

Для того, чтобы подставить Миврину Арано и свалить на нее вину в краже бюста, прокрадитесь в ее дом в портовом районе, взломав замок, и положите бюст в тумбочку у ее кровати. После этого найдите Иеронима Лекса, патрулирующего район, и расскажите ему о бюсте — но он поверит вам только если убедить его в мини-игре. Завершив аферу, дождитесь следующей полуночи и найдите Арманда Кристофа в привычном месте.