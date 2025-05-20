Куда первым делом идти в Oblivion Remastered?

Настоящее путешествие в Oblivion Remastered начинается после того, как игрок выходит из канализации Имперского города и попадает в Сиродил. На старте игра никак не ограничивает ваши действия — идти можно куда угодно. Портал GameSpot рассказал, куда первым делом стоит отправиться в Oblivion Remastered.

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Идите по Черной дороге

От Имперского города в Сиродиле отходят несколько дорог. На северо-запад ведет Черная дорога, соединяющая город с Корролом — еще одним крупным населенным пунктом. Путешествуя по дороге можно найти множество точек интереса, от пещер до маленьких городков и заданий. К тому же, в конце концов она приводит в Приорат Вейнон — часовню, куда игроку нужно по сюжетному заданию.

Но никто не заставляет вас сразу направляться в часовню. Например, в самом городе тоже есть, чем заняться: в Корроле можно присоединиться и к гильдии воинов, и к гильдии магов. Обе не требуют проходить отдельные задания для инициации, поэтому вступить можно сразу же. А это откроет доступ к новым заданиям, персонажам и экипировке.

А заканчивается Черная дорога локацией под названием замок Боевого рога. Приблизившись к нему, вы заметите, что у ворот идет бой — если вы вмешаетесь и победите всех врагов, пытающихся сломать ворота, то получите в награду закладную на целый замок. Как минимум, в Боевом роге вас ждет бесплатный доступ к кузнецу и бесплатные же постели. Плюс у торговца в Имперском городе можно покупать различные апгрейды для замка.

Назад в канализацию

То, что вы вышли из канализации, не значит, что вы не можете сразу же вернуться назад. Если пройти на запад от выхода, где вы окажетесь по сюжету, то можно найти северный выход в канализацию. А по пути у озера можно отыскать корень нирна, что запустит связанное с растениями задание.

Если вы попытаетесь войти назад в канализацию через северный выход, то вам придется взломать сложный замок, что потребует пары попыток. Зайдя внутрь, проходите через коридоры, пока не наткнетесь на лестницу наверх — она ведет в подвал магазина «Главный ингредиент». Но, опять же, потребуется взломать замки. Поговорив с владельцем магазина, вы можете получить задание, которое награждает одними из лучших оружий для ранней игры в Oblivion.

Присоединитесь к гильдии

Гильдии воинов и магов — не единственные организации, в которые можно вступить. Игрок также может присоединиться к гильдии воров или Темному братству, но обе группы требуют выполнения специфических условий.

Для того, чтобы вступить в гильдию воров, нужно совершить кражу и добровольно пройти в тюрьму, после чего подружиться с попрошайкой и расспросить о гильдии. А Темное братство принимает только тех, кто убил хотя бы одного невинного. После убийства, когда игрок ляжет спать, к нему явится представитель братства и расскажет, что делать дальше.

Помимо этого, в Имперском города также открыта арена. На ней можно сражаться с другими бойцами, чтобы зарабатывать награды и расти в ранге.

Идите на восток к Вилверину

Наконец, последняя опция — это сразу идти на восток. Если пересечь озеро, то можно найти древние руины Вилверин, где находится достаточно много ценных предметов: от велкиндских камней до сундуков с золотом. После исследования руин можно вернуться на Синюю дорогу и следовать до Чейдинхола. Или же можно отойти немного на север, пройти по Серебряной дороге и достичь заснеженной Брумы.