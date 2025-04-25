В EGS проходит бесплатная раздача Chuchel

В онлайн-магазине Epic Games Store стартовала бесплатная раздача очередной игры.

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Зарегистрированные пользователи на безвозмездной основе могут добавить себе в библиотеку комедийное приключение Chuchel.

Проект разработан и выпущен компанией Amanita Design, также известной по Machinarium, Botanicula и Samorost.

Авторы описывают свою работу следующим образом:

"Помогите мохнатому герою Чучелу обойти его соперника Кекела и найти драгоценную черешню, пройти многочисленные испытания и разгадать все головоломки! Какая награда вас ждет? Остроумные шутки, буйные звуки и музыка от группы DVA и десятки уморительных сценок, которые растопят даже ледяное сердце. Ну, и черешня, конечно!"

Акция продлится неделю - до 1 мая. Для сравнения - в Steam цена Chuchel составляет 399 руб.