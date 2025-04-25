В EGS проходит бесплатная раздача Chuchel

В EGS проходит бесплатная раздача игры Chuchel
В онлайн-магазине Epic Games Store стартовала бесплатная раздача очередной игры.
Зарегистрированные пользователи на безвозмездной основе могут добавить себе в библиотеку комедийное приключение Chuchel.
Проект разработан и выпущен компанией Amanita Design, также известной по Machinarium, Botanicula и Samorost.
Авторы описывают свою работу следующим образом:
"Помогите мохнатому герою Чучелу обойти его соперника Кекела и найти драгоценную черешню, пройти многочисленные испытания и разгадать все головоломки! Какая награда вас ждет? Остроумные шутки, буйные звуки и музыка от группы DVA и десятки уморительных сценок, которые растопят даже ледяное сердце. Ну, и черешня, конечно!"
Акция продлится неделю - до 1 мая. Для сравнения - в Steam цена Chuchel составляет 399 руб.