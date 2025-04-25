Once Human вышла на мобильных платформах

На мобильных платформах состоялся релиз Once Human - многопользовательской игры на выживание в открытом мире.

© Российская Газета

К запуску портативной версии приурочен трейлер.

Разработкой занимается Starry Studio - дочерняя компания китайской NetEase. В Steam релиз состоялся летом прошлого года.

Авторы описывают свою работу следующим образом:

"Вы пробуждаетесь посреди неизвестной местности. Вам предстоит бороться с жестокой природой, которая бросит против вас все, от чудовищ до нехватки еды".

Проект доступен в Google Play и App Store по условно-бесплатной модели распространения.