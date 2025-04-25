Пять бесплатных игр на выходные, которые надо забрать прямо сейчас, апрель 2025

Майские праздники уже близко! Для обычных людей это наверняка значит поездку на дачу или к родственникам, ну а для геймеров майские — отличное время, чтобы погрузиться в новинки или наверстать бэклог. А пока вы думаете, на что потратить свободное время, мы подготовили традиционную подборку бесплатных игр на выходные.

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В Epic Games Store раздают Chuchel: умилительное рисованное приключение от Amanita Design, авторов Samorost и Machinarium. Мохнатой букашке по имени Чучел предстоит отправиться в путешествие, чтобы найти драгоценную черешню, попутно решив множество смешных головоломок и познакомившись с другими, не менее милыми созданиями. Игру можно бесплатно забрать до 1 мая.

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В Steam вышла обновленная демоверсия Unbeatable: ритм-игры о дистопическом мире будущего, где музыка оказалась вне закона. Игроку в роли юной гитаристки предстоит дать бой тирании, играя тайные концерты, отбиваясь от полиции и занимаясь вандализмом. Полноценная версия Unbeatable должна выйти в 2025 году.

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Также в Steam перманентно бесплатной стала Mountaincore: менеджмент-стратегия, похожая на гибрид Dwarf Fortress и RimWorld. Игрок возьмет под контроль маленькую группу дворфов, которой предстоит создать процветающую колонию и утилизировать ресурсы грамотно, от минералов до скота. К сожалению, проект официально заброшен разработчиком, но исходный код игры выложен в свободный доступ — возможно, скоро она получит новенькие моды.

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Ubisoft выложила в Steam бесплатную демоверсию Star Wars Outlaws: амбициозного приключения во вселенной «Звездных войн». В демке главная героиня, авантюристка Кей, может исследовать Татуин в поисках наемника, который должен стать новым членом ее команды. Поклонники франшизы также могут зайти в кантину Мос-Эйсли и пронестись по пустынной планете на спидере.