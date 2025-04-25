В GTA San Andreas из-за обновления Windows нашли 20-летний баг

Обновление Windows 11 24H2 привело к обнаружению 20-летнего бага в культовой игре Grand Theft Auto: San Andreas. Об этом сообщает портал Tom's Hardware.

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Проблему заметил пользователь GitHub под ником hiddenmask58 после установки обновления Windows. Оказалось, что баг существовал с момента выхода игры в 2005 году на ПК. Он проявляется в исчезновении гидроплана Skimmer.

В ходе исследований независимый разработчик Adrian установил, что ошибка связана с отсутствием четырех параметров в конфигурационном файле vehicles.ide. В ранних версиях Windows система корректно подставляла значения, скрывая недочет, но механизм работы памяти в Windows 11 24H2 привел к некорректному отображению гидроплана, фактически превращая его в гигантский объект, который невозможно визуализировать.

Adrian оперативно разработал решение, которое позволяет вручную восстановить работоспособность Skimmer. Исправление требует внесения изменений в файл vehicles.ide, где нужно дополнить строку с номером 460 недостающими параметрами. Кроме того, разработчик анонсировал обновление SilentPatch, которое исправит не только данный баг, но и другие давние ошибки игры.

Ранее сообщалось, что Epic Games Store бесплатно и навсегда отдает игру на ПК и Android.