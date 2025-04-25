Геймплей новой «Мафии» покажут на PAXEast

Авторы новой «Мафии», которая получила название Mafia: The Old Country, объявили, что покажут геймплей игры 8 мая на мероприятии PAXEast. Там же наверняка раскроют и дату выхода, которая ранее утекла в Сеть.

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Если верить ранней утечке, релиз тайтла состоится 8 августа. Дату озвучат на мероприятии, но она уже известна геймерам.

События игры развернутся на Сицилии в начале XX века, когда организованная преступность, какой мы её видели в трилогии «Мафии», только начала формироваться. В игре также будет фигурировать город Сан-Челесте, который ранее присутствовал в Mafia 2.

Релиз экшена состоится на PS5, Xbox Series и ПК.