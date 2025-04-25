Xiaomi представила игровой Mini LED-монитор с 4K

Xiaomi представила игровой монитор Redmi G Pro 27U, который получил Mini LED-панель на 27 дюймов с разрешением 4K (3840 × 2160 пикселей), частотой 160 Гц и пиковым уровнем яркости в 1600 нит.

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Поддерживается стандарт HDR1000, а благодаря 1152 зонам локального затемнения и 10-битной глубине цвета, картинка обещает быть сочной и контрастной. Монитор охватывает 99% цветового пространства DCI-P3, 99% Adobe RGB и 100% sRGB.

Есть и второй режим: FullHD с частотой 320 Гц — для киберспортивных сценариев. Время отклика — 1 мс. Процессор MT 9655 и поддержка FreeSync Premium Pro обеспечивают плавную картинку без разрывов. ИИ-алгоритмы помогают в распознавании сцен и автоматической настройке подсветки.

На борту HDMI 2.1, DisplayPort 1.4, два 5-ваттных динамика, голосовое управление и фирменное ПО Surge HyperOS 2. Монитор можно использовать как телевизор — с пульта. Есть держатель для наушников и подсветка сзади. Цена — 2699 юаней (около $370).