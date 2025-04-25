Энтузиаст запустил на Nintendo Switch игры с PS3

Несмотря на скромные характеристики, оригинальная Switch удивила: энтузиаст с YouTube-канала Naga продемонстрировал, как модифицированная консоль с 8 ГБ ОЗУ и разгоном запускает игры с PlayStation 3 через эмулятор RPCS3.

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Результаты поражают. Rayman Origins идет на удивление стабильно в 1440p, а ремастеры Kingdom Hearts и Sly Raccoon — хоть и с оговорками, но вполне играбельны. Даже Demon's Souls и Prince of Persia HD запускаются (пусть и в 20 FPS), что само по себе достижение: эмуляция PS3 традиционно сложна из-за архитектуры Cell.

© Wccftech

© Wccftech

© Wccftech

Это наглядно показывает, насколько производительной может быть Switch с правильными модами — и заставляет с интересом ждать, на что будет способна Switch 2. Там уже заявлены DLSS и трассировка лучей, а Cyberpunk 2077 стал первой игрой с официальной поддержкой апскейла NVIDIA.