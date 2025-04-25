Serene Industries представила клавиатуру из цельного куска алюминия за $850

После нашумевшего релиза клавиатуры Icebreaker за $1600, Serene Industries показала более доступную, но всё ещё премиальную модель Cleaver.

© Ferra.ru

Клавиатура выполнена из цельного куска алюминия, имеет строгий индустриальный дизайн и позиционируется как рабочий инструмент без лишнего декора.

Внутри — переключатели с эффектом Холла, которые поддерживают горячую замену и обеспечивают точный отклик при наборе текста или в играх. Металлические кейкапы съёмные и взаимозаменяемые. Также в наличии RGB-подсветка, подключение по USB-C и совместимость с Windows и macOS.

© The Verge

Работает клавиатура исключительно по проводу — в угоду стабильности и скорости отклика. В Serene Industries подчёркивают, что Cleaver создавалась как максимально функциональный девайс без ненужного «жира». На выбор предлагаются две расцветки.

Предзаказы уже открыты, цена — $850. Несмотря на это, Cleaver остаётся одним из самых дорогих проводных решений на рынке, даже на фоне кастомных клавиатур.