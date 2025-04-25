Инсайдер раскрыл модель чипа в Switch 2

Nintendo продолжает хранить молчание о технических характеристиках Switch 2, но инсайдеры уже все раскрыли.

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В сеть попало первое изображение чипа T239, на котором четко видно маркировку Tegra239 — именно он лежит в основе новой консоли.

Tegra239 создан NVIDIA специально для Switch 2. По утечкам, он включает 8 ядер Cortex-A78C, гибридную графику на архитектуре Ada Lovelace и Ampere с 1536 CUDA-ядрами, и работает на частотах от 1,1 до 1,5 ГГц в зависимости от режима (портативный или док). Также чип использует 128-битную шину памяти с LPDDR5.

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Чип поддерживает DLSS — технологию интеллектуального апскейла от NVIDIA, которая позволяет добиваться высокой производительности даже при 4K-выводе. Именно она дает Switch 2 преимущество: в доке консоль может выдавать 4K 60 FPS.

Таким образом, Nintendo снова делает ставку на кастомный чип от NVIDIA, а Tegra239 — это заметный шаг вперед по сравнению с Tegra X1 в оригинальной Switch.