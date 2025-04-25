Назван один из лучших игровых смартфонов 2025 года

Первые обзоры RedMagic 10 Air — в частности, от GSMArena — отметили у смартфона «выдающийся дизайн» и «достойную автономность».

© Ferra.ru

Устройство получило 6,8-дюймовый AMOLED-дисплей с частотой 144 Гц, но яркость всего 1023 нита — не рекорд. Аккумулятор на 6000 мАч держится в среднем 13 часов 10 минут, а в играх — целых 9 часов. Зарядка на 80 Вт полностью восстанавливает заряд за 45 минут.

Процессор — Snapdragon 8 Gen 3: не самый свежий, но справляется с играми и бенчмарками. Основная камера — два 50-мегапиксельных сенсора, включая ширик с возможностью макросъемки. Для игрового устройства — очень неплохо.

Плюсы: продуманный корпус, триггеры с распознаванием силы нажатия, геймерская прошивка, хорошая стереосистема. Минусы: слабая защита IP54, нет eSIM, и всего одно обновление Android.

Итог обзорщиков такой: за свою цену — это один из лучших игровых смартфонов 2025 года.