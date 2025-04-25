В Европе цены на RTX 5070 рухнули ниже рекомендованной

Хорошие новости для геймеров: в Европе видеокарта RTX 5070 впервые начала продаваться ниже рекомендованной цены.

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На старте, 7 марта, NVIDIA оценила её в €649, но сейчас на сайтах вроде Caseking она стоит от €589. Даже с учетом колебаний курса евро, который за последние шесть недель укрепился к доллару на 6%, это снижение почти на 10%.

Снижение не ограничилось только RTX 5070. Модель RTX 5070 Ti теперь стоит €844,90 — против стартовой цены €879. Правда, более старшие модели, такие как RTX 5080 и особенно 5090, по-прежнему остаются на неоправданно высоком уровне.

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Судя по обсуждениям на Reddit и форумах, рынок видеокарт медленно приходит в себя, и ценники ближе к MSRP становятся нормой.

Хотя, как отмечают энтузиасты, сама по себе рекомендованная цена NVIDIA никогда не была реалистичной — и должна была быть ниже с самого начала.